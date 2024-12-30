Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret yorumu: Gönül ister ki daha fazla olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Gönül ister ki daha fazla olsun. Hep altını çiziyoruz, bu asgari ücret” dedi.

Cevdet Yılmaz. Fotoğraf: AA

Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyonda çok ciddi sapma olması durumunda asgari ücreti değerlendiririz” açıklaması hatırlatılınca şöyle konuştu:

* Biz bir sapma beklemiyoruz. 2025’te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz. Bu süreç zaten başlamıştı, 2025’te de devam edecek.

* Enflasyonun düştüğü bir ortamda insanımızın satın alma gücü yükselecek. Önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur.

* Bugün bir artış yaparsınız, yarın ondan daha yüksek enflasyon olur, hiçbir anlamı kalmaz. Gönül ister ki daha fazla olsun. Hep altını çiziyoruz, bu asgari ücret.

* Asgari ücretli sayısıyla ilgili yanlış yorumlar yapılıyor, yüzde 50’si gibi şeyler söyleniyor. 33 milyon çalışan içinde 6,7 milyon kişi. Bunun da bir kısmı eksik kayıtlılık yani daha az prim ödemek için daha az gösterilir. Vergiden, primden kaçınmak için gösterilebiliyor.

* Dolayısıyla bu istatistiklere bakıp herkes bu kadar alıyor diye düşünmek doğru değil.

Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu‘nun önemine de değinerek, ilk toplantıyı ocağın ilk yarısında yapmayı planladıklarını açıkladı.

Ardından yol haritası çıkaracakları bilgisini veren Yılmaz, uzun vadede en temel meselelerden birinin nüfus olduğunu, bu konuya Türkiye’nin daha sistematik ve daha kapsamlı politikalarla yaklaşmasının hayırlı bir karar olduğunu söyledi.