Cumhurbaşkanı yardımcısından ‘enflasyon’ açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye’nin kredi notu artmaya başladı. Tabii bir anda olmuyor bu işler, bir süreç meselesi. Gelecek sene bu zamanlar enflasyondan artık fazla konuşmayacağız inşallah” dedi.

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Denizli’de valiliği ziyaret eden Yılmaz, partisinin il başkanlığında konuştu.

“Bu milletin ana damarı AK Parti’dir ve Cumhur İttifakı’dır” diyen Yılmaz, büyük kongreye giden yolda partinin kendisini yenileyerek yoluna devam edeceğini söyledi.

Bütün sıkıntılara rağmen Türkiye’nin dimdik ayakta olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin kredi notu artmaya başladı. Çok daha istikrarlı bir zemin oluştu. Bu zemin üzerinde başlayan bir düşüş süreci var enflasyonda. Tabii bir anda olmuyor bu işler, bir süreç meselesi. Gelecek sene bu zamanlar enflasyondan artık fazla konuşmayacağız inşallah.

Yine mücadeleye devam edeceğiz ama gündemimizde giderek daha geri sıralara itilecek. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Buna yönelik her türlü tedbiri hayata geçiriyoruz ve bir süre sonra, orta vadedeyse tek haneli enflasyona yeniden döneceğiz.

Bu konuda kararlıyız, politikalarımızı hayata geçiriyoruz ve sonuç almaya da başladık. Bundan dört ay önce yüzde 75,5 olan enflasyon en son 48,5’lara kadar düştü.

Giderek önümüzdeki sene daha düşük seviyelere doğru gideceğiz. Bir süre sonra da artık daha istikrarlı bir ortamda büyümeye ve refah artışına devam edeceğiz.”