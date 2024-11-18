ATM’ler günde üç kez dolduruluyor: ‘Beş bin liralık banknotlar çıkarılmalı’

Son bir yılda bankaların ATM doldurma sıklığı günlük ikiden üçe yükseldi. ATM’lerde 200 ve 100 lira dışındaki banknotlara yer kalmadı.

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Yüksek seyreden enflasyon ve düşen alım gücü nakit ihtiyacını artırdı.

Merkez Bankası verilerine göre yaklaşık 15 yılda tedavüldeki banknotların payı büyük bir değişim gösterdi, 2010 Ocak’ta banknotların yüzde 16’sı 200 lira iken şimdi yüzde 80,4’ü 200 liralık kupür.

Ekonomim‘den Şebnem Turhan’ın haberine göre ATM’ler de son bir yılda artık günde iki kere değil üç kere dolduruluyorlar ve koyulan nakdin yüzde 75’i 200, yüzde 25’iyse 100 liralık kupürden oluşuyor.

ANKA‘ya konuşan eski Ziraat Bankası genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, hükümetin yüksek enflasyonun varlığını kabul etmemek için büyük banknot çıkarmadığını ifade etti.

5 bin liralık banknot çıkarılması gerektiğini belirten Babuşcu şunları söyledi:

* Daha yüksek banknotlar üç yıl önce çıkarılmalıydı. Biz üç yıldır bu konuyu gündeme getiriyoruz. Fakat hükümetin ne yazık ki bu konuyla ilgilendiği yok. Çünkü büyük banknot çıkardığı zaman yüksek enflasyonun olduğu bir ortamın varlığını kabul etmiş olur. Bu nedenle çıkarmak istenmiyor.

* Yüksek banknotların çıkarılması “Enflasyon için zararlıdır deniliyor” ancak yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır.

* Üç yıl önce 500’lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı.