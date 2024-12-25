Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu: Görevi doğurganlık hızını artırmak

Nüfus Politikaları Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruldu. Kurulun görevlerinde birisi de doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre demografik yapıdaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere bakanlık bünyesinde Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre kurulun görevleri şöyle:
- Nüfus politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.
- Nüfus politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve bu kapsamda hazırlanacak eylem planı aracılığıyla planlı ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmaları koordine etmek.
- Nüfus politikalarıyla ilgili yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak.
- Nüfus politikalarıyla ilgili çalışmalarda birden fazla kurumun görev ve yetki alanına giren hususlarda, komiteler veya çalışma grupları oluşturmak ve bunların iş programlarıyla çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
- Demografik yapıda meydana gelen değişimlerle doğurganlık oranının azalmasına neden olan faktörleri ve bunların ortaya çıkardığı sonuçları kapsamlı olarak incelemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
- Doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ve aile kurumunun güçlendirilmesi suretiyle sağlıklı ve dinamik nüfus yapısının korunması için kısa, orta ve uzun vadeli politikaların oluşturulmasını sağlamak.
- Kurul kararları ve eylem planının uygulama sonuçlarını değerlendirmek.
Kurul, cumhurbaşkanlığı yardımcısı başkanlığında şu kişilerden oluşacak:
- Adalet bakanı
- Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı
- Gençlik ve Spor bakanı
- Hazine ve Maliye bakanı
- İçişleri bakanı
- Milli Eğitim bakanı
- Sağlık bakanı
- Diyanet işleri başkanı
- İletişim başkanı
- Strateji ve bütçe başkanı
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanı
Kurula cumhurbaşkanı yardımcısı katılamadığı zaman aile bakanı başkanlık edecek.
Kurulun faaliyetleriyle kurul kararları ve eylem planının uygulama sonuçlarını başkan cumhurbaşkanına sunacak.
Ayrıca bugün yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Enstitüsü de kuruldu.
Enstitünün görevleri de şöyle:
- Aile yapısının ve değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi.
- Ailenin sosyal refahının artırılması.
- Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla ilgili politikalarla veri oluşturmaya yönelik tüm bakanlık faaliyetlerini kapsayan araştırmalar yürütülmesi.
- Sosyal hizmetlerin iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanlık ve sertifika programlarıyla seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi.