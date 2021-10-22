FDA: BioNTech aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili

Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda yüzde 90,7 etkili olduğu duyuruldu.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşısının çocuk dozunun semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 91’e yakın oranda koruyucu olduğu açıklandı.

Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa üç hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında aşı yapıldığı belirtildi.

Araştırmacılar, aşılanan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha güçlü hale geldiğinin gözlemlendiğini ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıklarını ifade etti.

Çalışmanın, çoğunlukla genç erkeklerde ikinci dozdan sonra görülebilen kalp iltihabı gibi son derece nadir yan etkileri tespit edecek kadar geniş çapta olmadığının da altı çizildi.

FDA’ya bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Tavsiye Komitesi’nin 26 Ekim’de toplanarak Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmasını onaylayıp onaylamayacağını tartışacağı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ülkede 18 yaş altı 6,2 milyon çocuk virüse yakalandı ve 630’dan fazlası hayatını kaybetti.

Ülkede 5-11 yaş aralığında 28 milyona yakın çocuk nüfus bulunuyor.