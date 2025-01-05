Fazıl Say sahnedeki 50’nci yılını kutladı

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sahnedeki 50’nci yılını İzmir’de düzenlenen ‘Piyano başında 50. Yıl’ konseriyle kutladı.

Fazıl Say. Fotoğraflar: AA

1970 Ankara doğumlu Fazıl Say, sahnedeki 50’nci yılına dair bu sabah kendi X hesabından şunları paylaştı:

“5 Ocak 1975 günü, karlı bir Ankara sabahı, çok değerli pedagog, piyanist, büyük hoca Mithat Fenmen’den ilk piyano dersimi almıştım. Yolun başı. O gün ilk bestemi yaptım, evimize piyano geldi. Müzik benim tüm hayatım oldu, tüm bir ömür.”

Sanatçı, sahnedeki 50’nci yılını Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konserle kutladı.

Say, Türkiye’nin en önemli salonlarından birinde kendisi adına böyle önemli bir konser düzenlendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Konserdeki eserlerin birçoğunu sanatseverlerin İzmir’de ilk kez dinleyeceğini belirten Say şöyle konuştu:

“İlk eser İzmir ile hayli alakalı. 2024 yılında bestelediğim Kehanetler Tapınağı ‘Klaros’. Klaros biliyorsunuz Menderes ilçesine yakın antik kent ve kutsal alan. 3 bin 500 yıllık hikayesi olan, kahinlerin ve kehanetlerin başkenti olarak bilinen çok enteresan hikayelerin beraberinde geldiği Klaros beni çok etkilemişti. Piyano ile bu kehanetler ve kahinler dünyasını çağdaş bir eser olarak anlatma fikri doğmuştu. Bin yıllar öncesine hayali bir yolculuk yapmaktı amacım.”

Konserde Say’ın yeni piyano eserlerinin İzmir prömiyeri de yapıldı.

Say, Samed Behrengi’nin eserinden esinlenerek bestelediği ‘Küçük Kara Balık’ ve çok sevilen eseri ‘İnsan İnsan’ın’ piyano versiyonunu İzmirli dinleyicilerle buluşturdu.

İzmir prömiyerindeki bir diğer eserse sanatçının flüt ve piyano için bestelediği ‘Bosphorus Romance’ oldu.

Parçada, Fazıl Say’a flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik etti.

Prömiyer eserlerinin yanısıra Say’ın ‘Karatoprak’ ve F. Schubert’in ‘Arpeggione’ sonatı da konserde seslendirilen eserler arasında yer aldı.