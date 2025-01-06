Eski Güney Kore devlet başkanını gözaltına alamayan birim görevi polise devretti

Güney Kore’de yolsuzlukla mücadele kurumu, görevden alınan devlet başkanı Yoon Suk Yeol’u gözaltına alma görevini polise devretti.

Yoon’a hem destek hem de protesto gösterileri devam ediyor… Fotoğraf: AA

Yoon, 3 Aralık 2023 gecesi ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Fakat parlamento oylamayla bu kararı kaldırınca geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmıştı.

3 Ocak’ta Yoon’u tutuklamak üzere resmi konuta giden yolsuzlukla mücadele kurumu müfettişleri ile korumalar arasında arbede çıkmış, bunun üzerine tutuklama emri askıya alınmıştı.

Euronews‘ün haberine göre Kurum, Yoon’u gözaltına alma görevini polise devretti.

Yoon’un gözaltına alınması için çıkarılan bir haftalık tutuklama emri süresi pazartesi doluyor. Kurum ve polis sürenin dolmasına kala bugün bunu doğruladı.

Yoon’un hukuk ekibiyse tutuklamanın polise devredilmesi hamlesinin yasadışı olduğunu iddia etti.