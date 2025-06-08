ESK bu sene kurban pazarına karantina nedeniyle çıkmayan hayvanları da satın alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin ellerindeki kurbanlıkları, sağlıklı olmaları koşuluyla, Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak biz alacağız” dedi.

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Bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerinin devam ettiğini belirten Yumaklı, yetiştiricilerin satamadığı kurbanlıklarla ilgili şunları söyledi:

* Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları ESK olarak satın almış olacağız.

* Bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine ESK olarak alacağız.

Kontroller TÜRKVET’te yapılacak

Üreticilerin kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle nakliye faturaları ve şap nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğu belgesiyle ESK’ya başvurmaları gerekiyor.

TÜRKVET’te gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK’nın ‘Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları’yla belirlenen fiyatlarla satın alınacak.

Kurumun kilogram başına kurban fiyatları şöyle:

Tosun: 400 lira

Düve: 370 lira

İnek: 340 lira

Kuzu: 400 lira

Toklu: 360 lira

Koyun: 350 lira

Oğlakta 260 lira

Çepiçte: 220 lira

Keçi: 190 lira

Fiyatların tavan fiyatı olduğu ve farklı durumlarda değişiklik gösterebileceği belirtildi.