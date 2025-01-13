'Erdoğan'ın çağırdığı' belediye başkanı konuştu: CHP'de devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘partisine davet ettiği’ Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ‘siyasete CHP’de devam edeceğini’ söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın CHP’li bir ilçe belediye başkanının ‘Saray’a çağırdığını, ardından AKP’ye davet ettiğini söylemişti.

Belediye başkanının görüşmeye dair kendisini bilgilendirdiğini belirten Özel, devamında şunları anlatmıştı: “Gözlerime inanamadım. ‘Şubatta kongrem var, bize katılır mısın?’ Ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının ‘Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım, şunu yaparım, bunu yaparım…’

Bir de böyle parantez içinde, ‘Tertemiz adamsın biliyorum, ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar, Allah korusun’ falan diye tehdit yapmalar. Sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan’ın.”

ANKA‘nın haberine göre Özel’in söz ettiği belediye başkanı Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı.

Demirçalı’nın geçen haftaki görüşmede Erdoğan’a ‘CHP’nin baba ocağı olduğunu nezaketle ifade ettiği’ bildirildi.

Soruları da yanıtlayan CHP’li başkan şöyle konuştu:

“Adana’yla ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı.

Görüşme öncesinde ve sonrasında genel merkezi, sayın genel başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm.

CHP’de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapmaya devam edeceğim.“