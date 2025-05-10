Erdoğan'dan PKK kongresi sonrası ilk açıklama: Müjdeleri alacaksınız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’nın kongre açıklaması sonrası ilk kez konuştu: “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız!”

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PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat tarihli çağrısında şöyle demişti: “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.”

PKK, Öcalan’ın silah bırakma çağrısı üzerine 5 ila 7 Mayıs’ta kongre yaptığını duyurmuştu. Öcalan’ın çağrısına dikkat çekilen açıklamada “Tarihi öneme sahip kararlar aldık” denmişti.

İstanbul’da ‘Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye’ programında konuşan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

* Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çabamızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz.

* İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Biz de devlet ciddiyetine yakışır bir biçimde en ufak boşluk bırakmadan, çalışmaları anbean takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyoruz.

* Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyununa gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize sarılarak vereceğiz. 86 milyon, kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği daha da güçlendirecek ve yücelteceğiz.

* Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu ‘Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız!

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yaptı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istedi.

PKK, 1 Nisan’da Öcalan’ın çağrısına uyarak ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atıldı.

DEM Parti heyeti, 24 Nisan’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtti.

28 Nisan’da açıklama yapan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün bazı bakan ve vekillerle bir araya geldiği, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dediği öne sürüldü.

PKK dün Öcalan’ın silah bırakma çağrısı üzerine 5 ila 7 Mayıs’ta kongre yaptığını duyurdu. Öcalan’ın çağrısına dikkat çekilen açıklamada “Tarihi öneme sahip kararlar aldık” dendi.



