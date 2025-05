DEM Parti: PKK'nın kongresini duyurması an meselesi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan “PKK her an kongrenin (silah bırakma ve fesih kararının alınacağı kongre) toplandığını duyurabilir” dedi.

Öcalan, 27 Şubat’ta ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Fotoğraf: DEM Parti

DEM Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Doğan, şunları söyledi:

* PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı, tarihi kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. Bunu çok büyük bir önemle beklediğimizi ifade ettiğimiz zaman üzerinden haftalar geçti.

* PKK, 27 Şubat’tan hemen sonra çağrının gereklerini yerine getireceklerin dair bir açıklamaydı. Hemen sonra ateşkes açıklaması yapmışlardı. Biz de bir MYK sonrası “Bunu çok memnuniyetle karşılaşıyoruz. Silahların değil sözün konuşması gerekir. Silahların tümden devre dışı kalması için siyasete çok büyük sorumluluklar düşüyor. Herkes cesaretle bu sorumluluğu taşımalı. Sahip çıkmaya çalıştığımız Türkiye’nin geleceğidir” demiştik. Evet, doğru. PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım ancak sonrası da önemli olacak.

‘Siyasete çok büyük görevler düşüyor’

* Kamuoyuna yansıyanlara göre cumhurbaşkanının açıklaması siyasete çok büyük görevler düştüğüne ilişkin. Demokratik hepimiz soluklanabileceği Türkiye için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. AKP sözcüsü (Ömer Çelik) “Gelişebilecek her olumlu adım bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır” demiştik. Umudumuz ve temennimiz her olumlu adımların olumlu adımlarla desteklenmesi. Tabii ki gerekli yasal hazırlıkların oluşturulması. Siyasete sağından soluna çok büyük görevler düşüyor bu tarihi kararın duyurulmasından sonra.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istemişti.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atılmıştı.

DEM Parti heyeti, 24 Nisan’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşmüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtmişti.

28 Nisan’da açıklama yapan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürmüştü.

Dün Habertürk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı bakan ve vekillerle bir araya geldiğini, burada “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dediğini öne sürmüştü.