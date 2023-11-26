Erdoğan yine mağdur: Tunceli’deki tuvalet açılışı paylaşımına dava

CANAN COŞKUN

Tunceli’de geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan portatif tuvalet açılışıyla ilgili Twitter’da paylaşım yapan Aydın Aydoğan’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

Dava dosyasındaki diğer paylaşımsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişiminden eniştesi aracılığıyla haberdar olduğuna atıf yapılan bir tweet. Sekiz yıl iki aya kadar hapsi istenen Aydoğan, 9 Ocak 2024’te hakim karşısına çıkacak.

Fotoğraf: AA

Aydın Aydoğan, 4 Ağustos 2021’de Twitter hesabından ‘#15TemmuzuKimYaptı herkes biliyor enişte dahil’ paylaşımı yaptı. Bu tweetle ilgili herhangi bir hukuki süreç başlatılmamıştı ama paylaşım sebebiyle hakaretlere maruz kalınca beş ay sonra sildi.

Aydoğan, sosyal medya hesabını siyasi gelişmelerle ilgili yorum yapmak için kullanmaya devam etti. 13 Ekim’de paylaştığı ‘Sonunda Selahattin Demirtaş’ın dediği oldu; Gazoz kapağı açılacak deyin reis ve avanesi hemen gelir. Tunceli’de tuvaleti resmi törenle açtılar‘ mesajı da emniyetin radarına takıldı.

Aydoğan, 4 Ağustos 2022’ye gelindiğinde CİMER’e ihbar edildi. İhbar 11 Ağustos’ta Adalet Bakanlığı’na sevk edildi. Bir gün sonra İstanbul Başsavcılığı devreye girdi. İstanbul Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu’ndan Başsavcı vekili Murat Çağlak, ihbar dilekçesini basın bürosuna yönlendirdi.

Başvuranları yalnızca bakanlık ve valilik biliyor

Çağlak’ın yazısında CİMER’e yapılan başvurularla ilgili bir bilgiye de yer verildi. Çağlak’ın aktarımına göre, CİMER’e ihbar başvurusu yapan kişilerin kimlik bilgilerine erişim yetkisi yalnızca bakanlık ve valilik bazında sınırlı kişiye verilmişti. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulduğunda yetkili kişiye ulaşılması gerektiği aktarıldı.

Aydoğan, Aralık 2022’de emniyette ifade verdi. Aydoğan’ın ifadesiyle birlikte hakkındaki açık kaynak raporunu gazetecilere şiddet uygulayan, kadınları taciz ettiği görüntüleri basına yansıyan, Cumartesi Anneleri hakkında keyfi gözaltı kararı veren polis Hanifi Zengin savcılığa iletti.

İstanbul Başsavcılığı, Şubat 2023’te Aydoğan, Bakırköy adliyesinin görev ve yetki alanında yaşadığı için soruşturmayı yetkisizlik kararıyla Bakırköy’e gönderdi.

‘Sonucunu bakanlığa bildirin’

Bakırköy Başsavcılığı, Mart 2023’te ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılama yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. İstenen izin 17 Ekim 2023’te bakan yardımcısı eski savcı Hasan Yılmaz’ın uygun görüşü ve Bakan Yılmaz Tunç’un oluruyla verildi. Soruşturma izninden iki gün sonra Adalet Bakanlığı’ndan tetkik hakimi Hasan Çaldır, savcılığa yazı yazarak yargılama sonucunda kararın kesinleşme durumunda kesinleşmiş karar ve kesinleşme şerhinin bir örneğinin bakanlığa gönderilmesini istedi.

Bakırköy Başsavcılığı, iznin gelmesinden bir ay sonra Aydoğan’ın zincirleme bir şekilde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu işlediği iddiasıyla iddianame hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddianamede ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldı. Bakırköy 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti ve ilk duruşmanın 9 Ocak 2024’te yapılmasına karar verdi.