Erdoğan vazgeçmişti: Bahçeli, Sezen Aksu’yu hedef göstermekte ısrarlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef tahtasından indirmeyi tercih ettiği şarkıcı Sezen Aksu konusunda ısrarlı: “Herkes aksini söylese de Hz. Adem ile Hz. Havva’ya cahil demek bir sanatçı marifeti olarak değerlendirilemez.”

Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti.

Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında sosyal medyada tehdit ve hakarete vran yorumlar yapılmış hatta suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma namazı sonrası cemaate hitap ederken isim vermeden “Hz. Adem efendimize uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” demişti.

Ancak bir hafta sonra Erdoğan “Açıklamalarım Sezen Aksu’ya değildi. Sezen Aksu, Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçıdır” diyerek sözlerinden çark etmişti.

Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Sezen Aksu’yu hedef gösterme ısrarını sürdürdü, aynı üslupla ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanan Sedef Kabaş’ı da gündemine aldı: “Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına hakaret etmek, büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak ifade ve düşünce hürriyeti sayılamaz. Bu tip bir kötü söz terbiyesizliktir, edepsizliktir, nitekim suçtur. Hz. Adem ile Hz. Havva’ya cahil demek bir sanatçı marifeti, demokratik bir hak, sıradan bir şarkı sözü olarak değerlendirilemez. Herkes aksini söylese de Milliyetçi Hareket Partisi bu görüşte olamaz, bu ilkelliğe göz yumamaz, selin akıntısına kapılamaz. Hakaret eden, küfreden, faşizan arzularını ilk fırsatta ifşa eden kim olursa olsun, bunun sonuçlarına mutlak surette katlanmalıdır.“

İmamoğlu’nu istifaya çağırdı

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yemesine de değinerek “Birleşik Krallığın Türkiye büyükelçisiyle 25 gün önce programlanan randevusunu saat gibi hatırında tutan İstanbul belediye başkanı, ne gariptir ki, ne gafilliktir ki, meteorolojinin uyarılarını bir türlü hatırlayamamış, aklına dahi getirememiştir” ifadelerini kullandı.

“Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbulludan daha çok önemseyen bir şahsa Türk-İslam medeniyetin en büyük kenti nasıl emanet edilecek” diye soran Bahçeli “Bize göre CHP’nin büyükelçilerle düşüp kalkması tesadüfü olmayıp, demokrasi dışı ve milli irade karşıtı bir arayış ve özlemin mahsulüdür” dedi.

Satır başları

Bahçeli’nin gündemi değerlendirdiği konuşmasından satır başları şöyle:

*Bir televizyon kanalında sayın cumhurbaşkanına en ağır hakaretleri sıralayan sözde bir gazeteciye sessiz kalanların, Trabzon’da bir çocuğun heyecanla söylediği sözlere ateş püskürmeleri ikiyüzlülüğün deşifresidir. Dikkat buyurunuz, henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz cumhurbaşkanına amca derken, Kılıçdaroğlu’na hain diye seslenmiştir.

*203 sözde yazar, çizer, aydın ve gazetecinin bildiri hazırlayıp yayımlamak yerine bu sorunu ele almalarında yarar olacaktır. Bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir? Böylesi bir tercihe zorlayan ve bunu da telaffuz ettiren gelişmeler nelerdir?

*CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen hafta demiş ki: “Terörle mücadele ediyoruz derken demokrasi askıya alınıyor. Demokrasi askıya alınırsa da en çok terör örgütlerine prim verirsiniz.”

*Sayın Kılıçdaroğlu şu hususu unutma ki, tekerimize taş koymaya kalkışanların alınlarını karışlarız, bunlara karşı da çekilmeye hazır keskin bıçak olup ayağa kalkarız. Terörle mücadele sürecinde demokrasinin askıya alındığını söylemek su katılmamış bölücü bir dildir. Terörle mücadele sürecinde demokrasinin hiçe sayıldığını iddia etmek terörist üslubudur, terör usulüdür, zillet bir bühtandır.

*Demokrasiyi korumak için terörle mücadele ediliyor, ey Kılıçdaroğlu bundan haberin var mı? Vatana ve millete musallat olan seri katilleri cezalandırmak amacıyla terörle mücadele yapılıyor, ey Kılıçdaroğlu bunu biliyor, bunu hazmedebiliyor musun?

*Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer diyen Kılıçdaroğlu, senin yolun nereye çıkıyor? Karanlık yolculuğun nereye doğru gidiyor?

*Kılıçdaroğlu sosyal medyada video çeke çeke akli melekelerini yitirmiş, trolleşmiş bir figür olarak milli ve siyasi hayata bütünüyle aykırı davranmaya başlamıştır.