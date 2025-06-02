Erdoğan uyardı: Orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerimizden biri olan orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altında” dedi.

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Ankara Etimesgut Havaalanı’nda ‘Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında’ adlı programa katılan cumhurbaşkanı, Allah’ın emaneti olarak dört elle sarıldıkları doğayı koruyup çocuklara teslim etmek için var güçle çalıştıklarını belirtti. Erdoğan şunları söyledi:

* Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. Özellikle son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerimizden biri olan orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altındadır.

* Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve uzun süreli kuraklıklar, ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor. 2024 son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 23 Temmuz 2024’te son 145 yılın en sıcak gününü geçirdik.

* Artık yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında, hatta açık alanda özellikle ateş yakmamanız hayati önemdedir.

* Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davetiye çıkarmak demektir. Bunun da adı gaflet değilse açık söylüyorum, büyük bir ihanettir.

* 86 milyonun her birinin bu konuda azami dikkat göstermesini bekliyor, “Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun” diyorum.

‘Eğlenceye ayrılan tutar yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla’

Erdoğan, bütçe imkanlarının kısıtlılığı tezinin geçerli bir mazeretinin olmadığını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

* Fuzuli harcama kalemlerinin büyüklüğüne baktığımızda çok net görebiliyoruz. Aynı durum depreme hazırlık ve diğer başlıklarda da söz konusudur.

* Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz.

* Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil, etkin ve verimli harcanması şarttır.