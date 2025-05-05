Bakan iddialı: Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Mayıs itibarıyla orman yangınlarına karşı ‘bütün unsurların hazır olduğunu’ duyurdu.

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Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde riskli illerin valileriyle orman yangınları hazırlık ve koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan şöyle konuştu:

“Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılda yanan alanın iki katından daha fazladır. Meteorolojik veriler, bu yaz da yangın açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor.

Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza sonbahar döneminde başlayıp, kış döneminde yoğunlaştırdık ve artık 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız, birimlerimiz ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık.”

Fotoğraf: AA

Yangınlarla mücadelede 25 bin kişilik insan gücü

Yangınlarla mücadelede en büyük yardımcılarının orman kahramanları olduğunu belirten bakan, yangınla mücadelede insan gücü kapasitesinin 25 bin olduğunu söyledi. Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan ekipman ve araçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

* Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracıyla 831 iş makinesi, orman yangınlarıyla bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak.

* Hava araçlarımızın su almasını kolaylaştıracak 4 bin 796 havuz ve göletle 184’ü akıllı olmak üzere 776 gözetleme kulesi, bu mücadelenin önemli unsurları olacak.

* Yangınlarla mücadeledeki başarımızı yakından takip eden ülkelerin, bizden bu metodolojiyle ilgili eğitim ve bilgi talepleri var. Onları da karşılıyoruz.

* Orman yangınlarının yoğun olduğu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler ve bizimle aynı kuşakta yer alan Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerle kıyasladığımız zaman, yangınlarla mücadeledeki konumumuzu çok daha iyi görürüz.

* Biz dünyaya örnek bir mücadele verirken maalesef ülkemizde çarpıtmalara, yalanlara ve iftira kampanyalarına maruz kalabiliyoruz.