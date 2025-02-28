Tarım bakanı: Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede bir otoritedir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Türkiye dünyada orman yangınlarıyla mücadele konusunda bir otoritedir” dedi.

İbrahim Yumaklı. Fotoğraf: AA

İstanbul Finans Merkezi’ndeki ‘Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ne katılan Yumaklı “Bugün itibarıyla biz sınırlarımızı kapatsak Türkiye’nin gıda arz güvenliği ile ilgili hiçbir sorunu olmaz” dedi.

Bakanın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Rekabet için verimli ve sürdürülebilir yaptığımız üretimin kaliteli ve kayıt altında olmasını istiyoruz.

* Bizim sloganımızın, mottomuzun tarımdan sofraya kadar sağlıklı gıda olduğunu belirtmek isterim. 2023’te pandemi sonrası bazı konularda tespit ettiğimiz uygunsuzlukların analiz edilmesiyle bir açıklama yaptık. Tüketicinin en doğal hakkı güvenilir gıdaya ulaşmasıdır.

* Ülkemizde dekar başına kullanılan pestisit yani zirai ilaç miktarı 2,3 kilo. Bu Avrupa Birliği’nde (AB) 3,2 kilo, Japonya gibi yanlış söylemek istemiyorum ama 10 kilonun üstünde bazı ülkeler var. Dünyanın ortalaması da Türkiye ortalamasıyla neredeyse aynı.

* Pestisit sebebiyle ülkemize dönen ürünler kabul edilmez, bunlar imha edilir. Bununla ilgili de çeşitli kez duyurular yaptık, “Gelin nasıl yaptığımızı görmek istiyorsanız size gösterelim” diye.

* Türkiye dünyada orman yangınlarıyla mücadele konusunda bir otoritedir. En son Amerika yangınlarını çok yakından takip ettik. Yangınların o raddeye gelmesinin sebebi onlar ne yapmadıysa işte biz onların hepsini yapıyoruz. Yaptığımız için orman yangınlarıyla mücadelede başarılıyız. Ülkelerin bizden bu metodolojiyle ilgili eğitim talepleri var, bilgi talepleri var. Onları da karşılıyoruz.

* Orman yangınlarıyla mücadelede başarılıyız ama asıl başarı orman yangınlarının çıkmamasıdır.