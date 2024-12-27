Tarım bakanı: AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Zirai ilaç kalıntısı oranını yüzde 35 azalttık, RASFF bildirimlerini yüzde 54 düşürdük. AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor” dedi.

Fotoğraf: İbrahim Yumaklı

Son günlerde Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine giden birçok gıda ürünü pestisit ve zehirli madde kalıntıları nedeniyle geri gönderilmişti.

Tarımda kullanılan böcek, yabancı ot veya mantar öldürücü kimyasallara pestisit deniyor. Bu tip ilaçların toprakta, suda ve gıdalarda kalan kalıntılarıysa ‘pestisit kalıntısı’ olarak adlandırılıyor.

AB Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen incir, fıstık, nar, domates ve limon gibi birçok üründe belirlenen limitin neredeyse 40 katı pestisit kalıntısı tespit edildiğini açıklamıştı.

Diken’in uzun süredir takip ettiği RASFF bildirimleri sonucunda Meclis gündemine taşınan pestisit sorununa ilişkin Yumaklı, şunları söyledi:

“İhraç edilen ürünlerle alakalı bu verileri verdik. 17 ile Kalıntı Eylem Planı çıkarıyoruz. Özellikle zirai ilaç, pestisit kullanımıyla ilgili oranları aşağı indirmek üzere, bunun alternatifini koymanız lazım. Yani ‘Sen bunu aşağı indir’ dediğinde iyi midir? Dolayısıyla zararlıyla mücadelede biyolojik mücadeleyi devreye koyman lazım ve bunun etkisini de göstermen lazım. Şimdi ülkemizdeki kalıntı oranını yüzde 35 azalttık. Bu oranı aşağı çekmek için her şeyi yapacağız. Zirai ilaç kalıntısı oranını yüzde 35 azalttık, RASFF bildirimlerini yüzde 54 düşürdük. AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor.”