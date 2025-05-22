THK borç ödemek için yangın uçağı satıyor

Türk Hava Kurumu (THK) ödeyemediği borçları nedeniyle sekiz yangın söndürme uçağını satılığa çıkardı.

Fotoğraflar: UYAP

THK kayyım heyeti başkanlığı ocakta şu açıklamayı yapmıştı:

“THK’nin sekiz yangın söndürme uçağı bulunuyor, bu uçaklardan üçü aktif kullanılabilirken diğer beşinin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.”

UYAP’taki ilana göre sekiz uçağın açık artırmadaki satış şartnamesinde ‘haciz alacaklılar’ Akbank ve Albaraka Türk Katılım Bankası olarak belirtildi.

Tahmini bedeli 1 milyar 457 milyon 655 bin 800 lira olarak belirlenen sekiz uçağın cinsleriyse şöyle:

Açık artırma ilanında şöyle denildi:

“Artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin satış tarihi itibariyle toplam 37 milyon 685 bin doların Türk Lirası karşılığını altında kalmayacak şekilde bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şarttır. Aksi halde satış talebi düşer.”

İhale bitimine 22 saat kalırken henüz UYAP üzerinden uçaklara yapılmış bir teklif gözükmüyor.