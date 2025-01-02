Türk Hava Kurumu: Sekiz yangın söndürme uçağından üçü aktif

Türk Hava Kurumu (THK) üçü aktif sekiz yangın söndürme uçakları bulunduğunu bildirdi.
THK kayyım heyeti başkanlığı yazılı açıklamasında cumhuriyetin mirası ve Atatürk’ün emaneti THK’nin 16 Şubat’ta 100’üncü yılını kutlamaya hazırlandığını anımsattı.
Kurumsal yapının modernize edilmesi çalışmalarının da yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:
* THK’nin sekiz yangın söndürme uçağı bulunuyor, bu uçaklardan üçü aktif kullanılabilirken diğer beşinin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.
* Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde sekiz uçaktan oluşacak filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır.
* THK’nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir.