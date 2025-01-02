Türk Hava Kurumu: Sekiz yangın söndürme uçağından üçü aktif

Türk Hava Kurumu (THK) üçü aktif sekiz yangın söndürme uçakları bulunduğunu bildirdi.

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THK kayyım heyeti başkanlığı yazılı açıklamasında cumhuriyetin mirası ve Atatürk’ün emaneti THK’nin 16 Şubat’ta 100’üncü yılını kutlamaya hazırlandığını anımsattı.

Kurumsal yapının modernize edilmesi çalışmalarının da yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:

* THK’nin sekiz yangın söndürme uçağı bulunuyor, bu uçaklardan üçü aktif kullanılabilirken diğer beşinin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

* Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde sekiz uçaktan oluşacak filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır.

* THK’nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir.