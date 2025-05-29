CHP'li vekil: Önümüz yaz, yangın söndürme filosuna tek uçak katamadılar

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Önümüz yaz, ormanlarımız yangın tehlikesiyle burun buruna ancak yangın söndürme filosuna tek uçak katamadılar” dedi.

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Türk Hava Kurumu (THK) ödeyemediği borçları nedeniyle sekiz yangın söndürme uçağını 1 milyar 457 milyon liradan satılığa çıkarmıştı.

Öztürkmen, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Orman Genel Müdürlüğünün de aylar önce yangın söndürme uçağı kiralamak için ihaleye çıktığını ve altı aydır kiralama ihalesinin sonuçlandırılamadığını öne sürdü.

Kiralanacak uçakların yedisinin satışa çıkarılan THK uçaklarıyla aynı model olduğunu dile getiren Öztürkmen, şöyle konuştu:

“Orman Genel Müdürlüğü aylardır uçak tedarik edemedi. Açtığı iki ihale de iptal edildi. Henüz yeni bir ihale de açılmadı. Orman Genel Müdürlüğü, bir yandan THK uçaklarını ısrarla kullanmıyor ancak THK uçaklarıyla aynı model uçakları kiralamak için milyon dolarlık ihaleler açıyor onu da becerip kiralayamıyor. Önümüz yaz, ormanlarımız yangın tehlikesiyle burun buruna ancak yangın söndürme filosuna tek uçak katamadılar.”