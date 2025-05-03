Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder'in vefatından üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Süreyya Önder’in ‘vefatından büyük üzüntü duyduğunu’ söyledi.

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Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyurulmuştu. Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurmuştu.

Önder bugün saat 16:10’da hayatını kaybetti.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum sayın Önder’i ve sayın Buldan‘ı geçen ay külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Merhum Önder’in de son dönemde büyük emek verdi. ‘Terörsüz Türkiye’ menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum”.