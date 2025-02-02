Erdoğan: Kadınlara ulaşamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir” dedi.

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İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde AKP’nin İstanbul İl Kadın Kolları 7’nci kongresinde Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Vefatının birinci yıl dönümü olan Alev Alatlı’yı minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ülkemizin son asırda yetiştirdiği en cesur münevverlerimizden biriydi.

* Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir.

* Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir.

* Günümüzde dünyada ve ülkemizde üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, örselenen kesim kadınlardır.

* Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır.

* Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır.

* Küresel rüzgarlara kapılarak aile kurumunu yıkmakla kalmayıp erkek ile kadın arasındaki çizgiyi kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oyuncağı yapar.

* Artık nüfusumuzun 2035’ten itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı, 2100’de 65 milyona gerileyeceği simülasyonlarla karşılaşıyoruz.

* Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır.