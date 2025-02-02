Erdoğan: Kadınlara ulaşamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir” dedi.
İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde AKP’nin İstanbul İl Kadın Kolları 7’nci kongresinde Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
* Vefatının birinci yıl dönümü olan Alev Alatlı’yı minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ülkemizin son asırda yetiştirdiği en cesur münevverlerimizden biriydi.
* Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir.
* Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir.
* Günümüzde dünyada ve ülkemizde üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, örselenen kesim kadınlardır.
* Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır.
* Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır.
* Küresel rüzgarlara kapılarak aile kurumunu yıkmakla kalmayıp erkek ile kadın arasındaki çizgiyi kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oyuncağı yapar.
* Artık nüfusumuzun 2035’ten itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı, 2100’de 65 milyona gerileyeceği simülasyonlarla karşılaşıyoruz.
* Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır.