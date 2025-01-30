AKP'li Zengin, hakim savcı kura töreninde yeğenini Erdoğan'a tanıttı

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hakim ve savcıların atandığı kura töreninde yeğenini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tanıttı.

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‘Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’ Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Erdoğan burada hakim ve savcılara görev yerlerini duyurdu.

Kura devam ederken Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şunları söyledi:

“Sayın cumhurbaşkanım, kurada hemen göremeyeceğiz ama, benim yeğenim Arif Dağhan’ın adını da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim, hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz.”

Bunun üzerine Zengin’in yeğeni ayağa kalkıp kendini Erdoğan’a tanıttı.

Zengin sonrasında “Tebrik ediyorum Arif’i biraz sonra yerini öğreniriz” dedi.