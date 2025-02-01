Erdoğan: Banka soyanların sloganı belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için adliyede toplananları hedef aldı: “Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş.”

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AKP Manisa 8’inci Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği CHP kurultayınaysa ‘şaibeli’ dedi ve özetle şunları söyledi:

‘Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal’i partiden tehcir ettiler’

* Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Onların sorun çözmek gibi bir kaygılarının olmadığının hepimiz farkındayız. İki sene öncesini hatırlayın. Eski genel başkanlarını yere göğe sığdıramıyorlardı. Sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Türkiye’yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal’i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal’i partiden tehcir ettiler.

‘Yeni genel başkana bir şans tanıdık ancak…’

* Bu zatın demokrasimizi zehirlediğini, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürdüğünü sıkça vurguladık. Bu zatın CHP’nin başından gönderilmesini biz de müspet karşıladık. Yeni genel başkana siyasette rekabeti daha yapıcı şekilde yapması için bir şans tanıdık. Ancak geriliminden beslenen ana muhalefet içerisindeki vesayet odakları buna tahammül edemedi. CHP’nin normalleşmesine fırsat vermediler. Eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar.

‘Soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar’

Erdoğan, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne gelenleriyse şöyle hedef aldı:

* CHP’nin DHKP-C tarafından şehit edilen savcımızın ismini taşıyan adliye önünde, terör örgütünün sloganlarının yer aldığı dövizleri taşıdılar. Kaderin cilvesine bakın ki, polise karşı attıkları slogan 1971’de Ziraat Bankası’nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş.

* Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu da CHP’ye çok yakışmış. Ne diyelim belki de böylesi hayırlıdır. Demokrasilerde, muhalefetin de en az iktidar kadar önemli olduğuna inan bir siyasetçi olarak bu tablodan üzüntü duyuyoruz. CHP seçmenine bir kez daha sabır diliyoruz. Rüzgar gülü misali bir o yana bir bu yana dönen bu omurgasız siyaset anlayışının maskesini her platformda indirmeye devam edeceğiz.