Aile bakanı Göktaş: Hamdolsun kadınlar çok güzel temsil ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Hamdolsun şimdi tüm kadınlar eşit bir şekilde eğitimde, istihdamda, Meclis’te, vilayetlerde her tarafta çok güzel temsil ediliyor” dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş. Fotoğraf: AA

Göktaş, AKP Kadın Kolları 7’nci Olağan İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınlar için devrim niteliğinde yenilikler getirdiklerini söyledi.

Aile bakanı şöyle konuştu:

* 28 Şubat’ta bu ülkede neler yaşandığını gördük. Kadınların sırf inançlarından, başörtülerinden dolayı eğitimden, istihdamdan temsiliyete nasıl uzaklaştırıldığını gördük.

* Ben 2009’da Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda buradan milletvekili ablalarımız gelirdi yanıma ve iç geçirirlerdi. Derdi ki ‘Böyle şey bizim ülkemizde yok. Sen Brüksel’de başörtünle Meclise giriyorsun? Bizim ülkemizde bu nasıl olmaz.’ Hep bu vesayetten dolayı olmadı.

* Teker teker kadınların önündeki tüm engelleri kim kaldırdı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. Sizlerle beraber kaldırdı.

* Şu anda çok şükür gerçek manada kadınlar için fırsat eşitliğinden bahsedebiliriz. Hamdolsun şimdi tüm kadınlar eşit bir şekilde eğitimde, istihdamda, Meclis’te, vilayetlerde her tarafta çok güzel temsil ediliyor.

* Bizim için ailemiz çok kıymetli kadınlar kıymetli, ailenin her bir ferdi kıymetli. Bir ailede kadın güçlüyse, kadın sağlıklıysa o ailede huzur, mutluluk olur, çocuklar da güçlü olur.

Dilek Hanım Çengel’in kadın kolları başkanı seçildiği kongrede, AKP’li vekiller Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Nilgün Ök ve eski orman bakanı Veysel Eroğlu konuştu.