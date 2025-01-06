Şahinbey belediyesinden ‘teşvik’: Üç çocuklu ailelere bir yıllık bebek bezi

Gaziantep’in Şahinbey ilçe belediyesi ‘teşvik’ için üç ve daha fazla çocuklu ailelere bir yıllık bebek bezi desteği vereceğini duyurdu.

Fotoğraf: Şahinbey Belediyesi

AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beydilli Mahallesi’nde 4’üncü çocukları dünyaya gelen Çapan ailesini ziyaret etti.

Tahmazoğlu hem çocuk sayısını teşvik etmek hem de ailelerin yükünü hafifletmek için üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerin bir yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi

Belediye başkanı şöyle konuştu:

“Uygulamamız çocuk eğer ikiz veya üçüzse ilk çocuktan itibaren başlayacak. Desteklemeye devam edeceğiz.

Amacımız, cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi üçten az çocuk sayısı olunca Türkiye’nin nüfusu azalıyor ve yaşlanmaya başlıyor. Şu anda ortalamaya baktığımızda 1,6’ya düşmüş durumda.

Hem çocuk sayısını teşvik etmek hem de ailelerin bu konudaki yükünü azaltmak amacıyla böyle bir uygulamaya başladık.

Ailelerimiz başvuru yaptığı takdirde 12 ay boyunca çocuk bezini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız. “

Anne Aysel Çapan’sa projeden dolayı mutlu olduklarını belirterek “Bu uygulama ekonomimize katkı sağlayacak” dedi.

Baba Kazım Çapan da şöyle konuştu:

“Mükemmel bir proje. Başkanımızdan Allah razı olsun. Gaziantep’te ilk defa uygulanan bir proje. Şu anda ekonomik anlamda bizi rahatlatan bir proje oldu.”