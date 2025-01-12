Aile bakanı Göktaş: Yaşlı aylığı 4 bin 664 liraya yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporlu kişilerin aylıklarının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının da 10 bin 125 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Mahinur Özdemir Göktaş. Fotoğraf: AA

TRT Haber’in aktardığına göre Göktaş yazılı açıklamasında ocaktaki memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde değişikliğe gidildiğini belirtti.

Bakan şunları söyledi:

“Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi.”

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseltildiğini bildiren Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını duyurdu.

Evde bakım yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımıyla aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını belirtti.

Göktaş, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı” dedi.