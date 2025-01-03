Aralık enflasyonu açıklandı, zamlı maaşlar belli oldu.

Fotoğraf: TRT Haber

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aralıkta enflasyon aylık 1,03 olurken, yıllık yüzde 44,38’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 oldu.

Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 15,75 zam alacak.

En düşük memur aylığı 19 bin 617 lira

AA’ya göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığıysa 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

Zamlı maaşlar nasıl hesaplanır?

Peki zamlı maaşlar ne kadar oldu?

TRT Haber‘e konuk olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memurlar ve memur emeklilerinin, mevcut aylıklarını 1,1154’le çarptıklarında yeni aylıklarını bulabileceğini söyledi.

Vergi dilimi yüzde 20’ye geçenler için ocak ayında kümülatif matrah sıfırlanacağı için yeni maaş durumu değişiklik gösterebilecek.

SSK ve Bağkur emeklileri ise mevcut maaşlarını 1,1575 ile çarparak zamlı maaş tutarlarını öğrenebilecek. Yeni maaşlar, ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Zamlı maaşlar

AA‘ya göre zamlı maaşlar şöyle:

TRT’ye göreyse şöyle:

Görsel: TRT Haber (Not: Tablo bilgilendirme amaçlıdır, resmi kaynaklardan açıklanan verilerle farklılık gösterebilir. İlave, ek ve ayrıca ödenen ücretler tabloya dahil değildir)

Belirlenen diğer yeni ücretlerse şöyle:

Evde bakım maaşı 10 bin 125 lira (9 bin 77 liraydı)

Kıdem tazminatı tavanı 46 bin 654 liraya yükseldi (41 bin 828 liraydı)

Engelli aylıkları 3 bin 338 lira ile 5 bin 7 lira arasında değişti