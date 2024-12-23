Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Aile sağlam olursa devlet güçlü olur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a göre ‘hepsi ailede başlıyor’: “Aile sağlam olursa toplum sağlam olur. Toplum sağlam olursa devlet sağlıklı ve güçlü olur.”

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‘3’üncü Aile ile İlgili Güncel Meseleler Çalıştayı’nda konuşan Erbaş, son yıllarda en çok önemsedikleri ve önceledikleri konuların başında ‘aile’nin geldiğine belirtti ve şunları dedi:

“Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur ve devlet sağlıklı olur, ayakta olur, güçlü olur. Hepsi ailede başlıyor.

Aile mutlu olursa toplum mutlu olur, millet ve devlet mutlu olur. Tersi olursa hem millete hem de devlete zararı olur.”



