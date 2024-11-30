Erdoğan: Cesur ve yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘terör sorunu’yla ilgili konuştu: “Cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.”

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Partisinin Kahramanmaraş Kongresi’nde konuşan Erdoğan, depremin üzerinde kısa bir süre geçtikten hemen sonra yeni konutların yükselttiğini belirtti, muhalefete yüklendi:

‘Bay bay oldu’

* Hatırlarsanız birileri milletimizi umutsuzluk bataklığına itmek için kalplerindeki öfkeyi depremzedelerimize hakaretle dışa vurmuşlardı. Aynı çevreler, sadece bununla kalmamış, yaraları daha da kanatmak için şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bu şeamet tellalların başında da eski CHP genel başkanı vardı. Peki, sonra ne oldu? Bize “Enkazın altında kalacak” diyen zatın bizatihi kendisi önce seçim sandığının, sonra da kurultay sandığının altında kalarak ‘bay bay’ oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne kapısını çalan, ne de mikrofon uzatan var. Prim kazanmak, gündeme gelmek için sürekli şu anda bize sataşıyor ama artık bize sataşması da kendisine hiçbir fayda sağlamıyor.

‘Yapıcı muhalefet lügatlerinde yok’

* Eski genel başkanın kötü mirasını maalesef yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. Yapıcı muhalefet diye bir kavram lügatlerinde yok. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan yollar deniyorlar. Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız.

* Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok ama iş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince, maşallah hep en ön saftalar. Bunlara yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Gözü olup görmeyene, hakkı bilip konuşmayana verilebilecek en güzel cevap evlerine yerleşen vatandaşlarımızın hayır dualarıdır.

‘Yerel seçim sonuçlarını ayar verme olarak görüyoruz’

‘Kadrolar değişse de hizmet aşklarının değişmeyeceğini’ iddia eden Erdoğan, şöyle devam etti:

* AK Parti maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiri caizse milletin ayar verdiği bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse yerel seçimlerin sonuçlarını, işte böyle bir ayar verme olarak görüyoruz. Millet sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde bizlere iletmiştir. Biz de öpüp başımızın üstüne koyduk.

* Komplekse kapılmadan, kolaycılığa asla kaçmadan kendimizi her alanda sigaya çekiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için kongreleri tıpkı her baharda tekrar canlanan tabiat gibi bir yenilenme, yeni başlangıçlara kapı açma fırsatları olarak görüyoruz.

‘Terör sorununu kaynağında çözme irademiz hiç olmadığı kadar güçlü’

‘Terörü kaynağında çözme iradelerinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu’ belirten Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

* Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Türkiye artık “Hadi çocuklar günü geldi” deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak, siyaseti, ekonomisi, sosyal düzeni dizayn edilecek, istikameti belirlenecek bir ülke değildir.

* Türkiye artık, terör ve şiddet sopasıyla kolayca hizaya sokulacak bir ülke de değildir. Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz.

‘Parçalayıp atmak istiyoruz’

* Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda ‘kardeşliğin yüzyılı’ olacak. Türkiye Yüzyılı huzurun, güvenliğin, özgürlüğün de yüzyılı olacak. Cumhur İttifakı olarak terör sorununu kaynağında çözme irademiz hiç olmadığı kadar güçlüdür. Bu hedefe ulaşmak için cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.

* Söz konusu Türkiye’nin ve milletimizin ali menfaatleriyse meseleye dar bir pencereden bakamayız. Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız. Son 40 yıldır olduğu gibi Türkiye’nin gelecek vizyonlarına ayak bağı olan terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz.

‘Umutlarımızı kıranlar var ama…’

* Gerek bölgemizdeki kritik gelişmeler gerek küresel sistemde başlayan sarsıntılar gerekse iç siyasetimiz bunun için oldukça elverişlidir. Umutlarımızı kıran sorunlar ve sorumsuzluklar yok mu? Elbette var ama hiçbir şey Türk milletinin ebedi kardeşliğinden büyük değildir. İnşallah 85 milyon gönül gönüle vererek hedeflerimize ulaşacağız.