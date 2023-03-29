Enflasyon zammı, en düşük emekli maaşına yansımayacak

En düşük emekli maaşı Hazine desteğiyle 7 bin 500 liraya çıkarıldı, ama bu maaşı alan emekli yurttaşların bir kısmı temmuzdaki enflasyon zammını ‘hissetmeyecek.’ Çünkü zam maaşa yansımayacak.

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En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran düzenleme dün komisyondan geçmişti.

Buna göre emeklilere ve hak sahiplerine 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. 7 bin 500 lira üzerindekiler zam almayacak.

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde öğretim üyesi olan Aziz Çelik, bu işlemin bir ‘tamamlama’ olduğunu söyledi.

Buna göre 7 bin 500 liradan düşük emekli aylıkları Hazine tarafından 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Ancak emeklilerin temmuzdaki enflasyon zammı kendi kök aylıkları üzerinden belirlenecek.

‘Hile budur’

Çelik, Twitter’da örnek vererek şöyle açıkladı: “Örneğin şu an kök aylığı 5 bin TL olan bir emekli 500 TL Hazine desteğiyle 5 bin 500 TL alıyor. Temmuzda yüzde 20 enflasyon zammı olursa bu zam 7 bin 500 TL üzerine değil 5 bin TL üzerine gelecek. Emeklinin aylığı 6 bin TL olacak. Hazine bu kez 1500 TL fark verecek ve emekli yine 7 bin 500 TL alacak. Şimdiye kadar böyle oldu. Hile budur!”

AKP’li vekil de söylemiş

Çelik aynı zamanda komisyon görüşmelerinde kayda geçen AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın sözlerini de aktardı: “En düşük emekli aylığı da temmuz zammı kök aylık üzerinden yansıtılacak. Kök aylık 4 bin liraysa yüzde 40 zam varsayımıyla emekli aylığı 5.600 lira olacak ama 7 bin500 lira almaya devam edecek.”