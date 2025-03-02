Enerji bakanı: Nahçıvan'a doğalgaz ihracatına başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Nahçıvan’a doğalgaz ihracatına başlıyoruz. Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda” dedi.

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Bayraktar, Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye’nin Rusya’yla enerji alanındaki işbirliğinin çok uzun yıllara dayandığını belirtti. Bakan, doğalgaz ve petrolün yanı sıra, Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımı Akkuyu Nükleer Güç Santrali’yle birlikte nükleer enerjideki işbirliğinin de çok önemli olduğunu vurguladı.

Rusya’nın Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatında 2026’da 40’ıncı yılının dolacağını belirten Bayraktar şöyle konuştu:

“Dolayısıyla bu bizim için de önemli bir milat ve doğal gazdaki işbirliğimizi ilerletirken, Türkiye’ye sevkiyatın daha uygun şartlarda sağlanması ve elbette ki Türkiye’de kurmayı planladığımız doğalgaz ticaret merkezi konuları bugünkü gündem maddelerimiz arasındaydı.”

‘Türkmen gazının Türkiye’ye gelmesi kıymetli’

Türkmen gazının ekonomik açıdan da rekabetçi bir fiyatla Türkiye’ye getirildiğini bildiren Bayraktar, “Dolayısıyla Türkmen gazı doğal gaz maliyetlerimizi toplamda düşürebilmek açısından önemli. Bu anlamda, Türkmen gazının Türkiye’ye gelişi çok kıymetli. Şu anda yaklaşık 1,5 milyon haneye yetecek kadar bir gazı bu sene için tedarik edeceğiz” dedi.

Türkiye’ye 14 farklı noktadan doğalgaz girdiğini anlatan Bayraktar, şunları söyledi:

* Bizim ihracat noktalarımız da var. Bunlardan biri Bulgaristan, biri Yunanistan. Artık bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Nahçıvan’a doğalgaz ihracatına başlıyoruz.

* Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda. Bu hafta bu doğalgaz boru hattını, Türkiye’nin yeni bir bağlantısını da sağlamış olacağız. Türkiye üzerinden artık Nahçıvan’ın gaz ihtiyacı karşılanmış olacak.

‘Irak petrolü Türkiye üzerinden dünya piyasalarına açılabilir’

Iraklı yetkililerin yakında Ceyhan Limanı’ndan petrol sevkiyatının yeniden başlayacağına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Bayraktar konuşmasına şöyle devam etti:

* Bu hat (Irak-Türkiye petrol boru hattı) 4 Ekim 2023’den beri yani yaklaşık bir buçuk senedir operasyona hazır. Üç, beş aylık bir duruş oldu.

* Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra 2023’te bu hattı teknik kontroller için bakıma aldık ve bütün bunlar yapıldıktan sonra da 4 Ekim itibarıyla akışa hazır dedik.

Özellikle Erbil-Bağdat arasındaki ve petrol üreten şirketlerle yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu sevkiyatın başlayacağına yönelik bilgi verildiğini belirte Bayraktar, “Zaten bir buçuk senedir bu hat hazır. Türkiye, Irak boru hattı yani özellikle bizim Silopi’den başlayıp Ceyhan’a gelen 650 kilometrelik bu iki boru hattının kullanılmasını istiyoruz” dedi.