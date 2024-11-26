Enerji bakanı, ABD'den yaptırım muafiyeti istedi: Ülkeme gaz getirmem lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin Gazprombank yaptırımlarının Türkiye’yi de etkileyeceğini belirterek “Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika’dan istiyoruz” dedi.

Alparslan Bayraktar. Fotoğraf: AA

Kabine toplantısından önce Bayraktar, Beyaz Saray’ın Gazprombank’a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin “Yaptırımlar Türkiye’yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor” dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin kışa girerken arz güvenliği açısından gaza ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var.

Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika’dan istiyoruz.

Eğer böyle bir muafiyet Türkiye’ye verilmezse, bu direkt Türkiye’yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir.”

Biden yönetiminin yönetimden çekilmeden önce Trump’a kötü bir tablo bırakmak istediği yönündeki iddiaları değerlendiren Bayraktar, “Onların kendi arasında, beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ülkeme gaz getirmem lazım” dedi.

ABD’den Gazprombank’a yaptırım

ABD yönetimi, Rusya’nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank’a 21 Kasım’da yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında bankanın Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşta ihtiyaç duyduğu askeri malzemeyi satın almasına olanak sağlayan bir kanal olduğu belirtildi.

Ayrıca Gazprombank’ın yanı sıra 50’den fazla uluslararası bağlantılı Rus bankası, 40’ı aşkın Rus menkul kıymetler kayıt kuruluşu ve 15 Rus finans yetkilisi de yaptırım listesine eklendi.

Gazprombank da açıklamasında ABD’nin yeni yaptırımları nedeniyle banka faaliyetlerinin etkilenmeyeceğini bildirdi.

Gazprom. Fotoğraf: AA

Rus enerji şirketi Gazprom’un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank, Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz ihracatındaki ödemelerde kullanılıyordu.

ABD yönetimi söz konusu gerekçeyle bankayı yaptırımlardan muaf tutuyordu.