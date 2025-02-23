KBY ile Irak petrol ihracatının yeniden başlaması için anlaştı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda Irak’la anlaşma sağlandığını duyurdu.

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AA’nın aktardığına göre KBY hükümeti açıklamasında KBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Irak Petrol Bakanlığı’nın KBY’de üretilen petrolün ihracatının yeniden başlatılması için anlaştığını duyurdu.

Taraflar petrol boru hattının incelenmesi amacıyla ortak teknik ekip kurdu.

Irak Petrol Bakanlığı dün, KBY’de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılması için prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023’te Irak’tan Ceyhan Limanı’na petrol akışı durmuştu.

Türkiye’ye petrol ihracatının durmasının Irak’a 23 milyar dolardan (yaklaşık 836 milyar lira)fazla zarara neden olduğu tahmin ediliyor.