Irak: Türkiye'ye petrol ihracatı bir haftaya başlayacak

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Türkiye’ye petrol ihracatının bir hafta içinde yeniden başlayacağını duyurdu.

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed, Irak Petrol Bakanlığı’ndan bir heyetin yarın Erbil’de KBY’li yetkililerle görüşeceğini duyurdu. Muhammed, petrol ihracatının marta kadar yeniden başlayabileceğini söyledi.

Abdulgani de petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını söyledi. Abdulgani, 2 Şubat’ta KBY’nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini söylemişti.

Irak Meclisi, KBY’den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar (yaklaşık 580 lira) olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Ne olmuştu?

Türkiye, KBY ile petrol ihracatı için sözleşme yapmış, Irak hükümeti “Anlaşmalarımıza aykırı” diyerek yargıya taşımıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Irak lehine karar vermiş ve KBY’nin Bağdat’tan izin almadan Türkiye’ye yaptığı satışı durdurmuştu.

Karardan sonra petrol sevkiyatı Mart 2023’te durmuştu.

Sözleşmeyle bölgeden Ceyhan limanına günde 450 bin varil petrol sevk ediliyordu.

2024 Eylül’de KBY Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles B. Caggins, petrolün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için henüz bir anlaşma olmadığını belirterek, Irak’ın zararının 19 milyar dolara (yaklaşık 688 milyar 372 milyon lira) dayandığını söylemişti.