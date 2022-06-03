Elon Musk’tan e-posta: Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini belirten bir e-postayı dün şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın ulaştığı ‘Dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun’ başlıklı e-postada Musk, “Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var” dedi.

Tesla henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Öte yandan, son dönemde şirketi hızla değer kaybeden Musk, Twitter’ı almak için onlarca milyar dolar akıtmaya hazırlanıyor.

‘Benzeri görülmemiş’ zorluklar

Ekonomi, sıkı para politikası ve Ukrayna’daki savaş dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya.

Son dönemde ABD’nin en büyük yatırım bankalarından JP Morgan ve Goldman Sachs’ın üst yöneticileri küresel ekonomiye dair felaket senaryoları çizmişti.

JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir ‘kasırgaya’ hazırlanmaları konusunda uyarmıştı.

Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron, ekonomide daha önce benzeri görülmemiş şoklar yaşanacağını öngörmüştü.