Bir uyarı da Goldman Sachs yöneticisinden: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum

Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron, ekonomide daha önce benzeri görülmemiş şoklar yaşanacağını öngördü.

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Ekonomi, sıkı para politikası ve Ukrayna’daki savaş dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya.

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir ‘kasırgaya’ hazırlanmaları konusunda uyarmıştı.

Dimon’un ardından benzer bir uyarı da ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs yöneticisi Waldron’dan geldi.

Bloomberg HT’nin haberine göre Dimon’a atıf yapan Waldron, “Ben herhangi bir hava şartı ile benzerlik kurmaktan kaçınacağım, ancak enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum. Kariyerim boyunca gördüğüm en karmaşık ve dinamik ortam. Ancak sisteme yönelik şokların sayısındaki artış benim için benzeri görülmemiş bir durum” dedi.

Önümüzde daha zorlu ekonomik zamanlar olacağından kuşku duymadığını belirten Waldron, “Daha zorlu bir sermaye piyasaları ortamı göreceğimize kuşku yok” dedi.