Elon Musk, U2 vokalisti Bono'ya 'aptal' dedi

ABD’li işadamı Elon Musk, U2 vokalisti Bono’ya ‘aptal’ ve ‘yalancı’ dedi.

Euronews’ün haberine göre Bono, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirerek, Musk ile Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) lağvedilmesini denetleyen Hükümet Verimliliği Departmanı’nı (DOGE) hedef almıştı.

İnsani yardım kampanyaları yürüten Bono, uluslararası yardım fonlarındaki kesintileri hedef alarak Boston Üniversitesi’nin bu kesintilerin dünya genelinde 300 binden fazla can kaybına yol açabileceğine dair araştırmasına atıf yaptı. Ünlü sanatçı şöyle dedi:

“Teknelerde, depolarda çürüyen 50 bin ton yiyecek var. Kodları bilen, bu yardımın dağıtımından sorumlu olan insanlar kovuldu. Bu Amerika değil, değil mi?”

Bono’ya cevap Elon Musk’tan geldi. Musk X’te Bono’yu ‘tam bir yalancı/aptal’ olarak nitelendirdi. Daha sonraki bir paylaşımında da şöyle dedi: “South Park, Bono’yu dünyanın en büyük pisliği olarak gösterdi. Haklıydılar.”

He’s such a liar/idiot 🤦‍♂️



Zero people have died!