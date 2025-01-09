Elon Musk herkesin gözünün önünde deliriyor mu?

Elon Musk üzerinde çalışan biyografi yazarı Seth Abramson, milyarderin delirdiğini düşünüyor ve nedenlerini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Elon Musk. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Büyük ülkelerin siyasi meselelerine karışıyor, günde ortalama 62 sosyal medya gönderisi yayınlıyor, Trump’ı daraltacak kadar peşinde dolaşıyor… Elon Musk’ın biyografisini yazan Seth Abramson, dünyanın en zengin adamının aklını kaçırmış olabileceği konusunda uyarıyor.

Harvard Hukuk Fakültesi mezunu biyografi yazarı Seth Abramson, geçtiğimiz pazartesi X’teki gönderisinde şöyle yazdı:

“Elon Musk’ın deliriyor olabileceğine gerçekten inanıyorum.

Ben Musk’ın son iki yıldır çevrimiçi davranışlarını takip eden bir biyografi yazarıyım ve tüm akıl hastalığı geçmişi, yoğun uyuşturucu kullanımı ve felç edici stresi göz önüne alındığında artık onun derinden hasta olduğundan korkmak makul.“

Abramson “Kişisel mücadeleleri, dramatik kamusal sonuçlar doğurmadığı sürece genel bir endişe konusu olmazdı. Birçok endüstrideki varlıkları ve yeni POTUS (Argoda ABD başkanı) olması, deliliğinin ve artan şiddet kışkırtıcılığının hepimizi tehlikeye attığı anlamına geliyor” diyerek Musk’ın ruhsal durumunun dünya çapında sonuçlar doğurabileceğini de sözlerine ekledi.

Biyografi yazarının ‘bilen birinin uyarısı’ olarak tanımladığı bu durum, Musk’ın İngiliz siyaseti hakkında çılgınca gönderiler yayınlamasından sonra geldi.

Musk’ın bu mesajları, okyanusun diğer tarafında birkaç önemli kişinin rahatsızlık duymasına neden oldu.

Fotoğraflar: AA

Donald Trump da rahatsız mı?

Bir sosyal medya takip sitesi, Musk’ın son bir haftadır günde ortalama 62 gönderi paylaştığını söylüyor.

Musk’ın durmaksızın paylaşım yapması ve Donald Trump’ın neredeyse sürekli yanında bulunması, MAGA (Make America Great Again) dünyasındaki bazı kişileri, özellikle liderin kendisini de rahatsız ediyor gibi görünüyor.

Seçimden kısa bir süre sonra Musk’ın, Trump’ın bir danışmanıyla, kabine seçimlerinin sızdırılmasıyla ilgili olarak Mar-a-Lago’da büyük bir tartışma yaşadığı bildirilmişti.

Yakın zaman önce, The New York Times yazarı ve Trump’ın yakın takipçisi Maggie Haberman bir podcast’te “Trump, Musk’ın etrafta çok fazla dolaşması konusunda insanlara biraz şikayet ediyor” demişti.

Ancak Trump, kamuoyuyla böyle bir şikayetini paylaşmadı. Bunun yerine 53 yaşındaki Musk’a ‘First Buddy’ ünvanını verdi. Bu ünvan ve yakınlaşma Musk’ın, kampanyasına en az 250 milyon dolar (yaklaşık 8 milyar 840 milyon lira) yatırmasının hemen ardından geldi.

Musk’ın ayrıca Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago konutunun arazisindeki bir kır evini geceliği 2 bin dolara (70 bin 724 lira) kiraladığı, seçilen başkan için teknoloji milyarderleriyle birlikte akşam yemeklerine ve toplantılara katıldığı bildirildi.

Musk, sadece ABD değil tüm dünya siyasetine göz dikmiş durumda

Musk, Güney Florida’daki bu hamlelerinin muazzam etkisini, ABD siyasetinin ötesine taşımayı planladığını da gösterdi.

Geçtiğimiz ay, ülkenin ani seçimleri öncesinde, Alman aşırı sağcı ‘Almanya İçin Alternatif’ partisini destekledi ve o zamandan beri Twitter’da hamlelerini mevcut İngiliz hükümetini devirmeye yöneltti.

Büyüyen deliliğin faturası kime kesilecek?

Abramson, görevden ayrılan Biden Yönetimi’nin, Trump Oval Ofis’e adım atmadan önce Musk’a karşı koruma sağlamak veya en azından yetkilerini sınırlamak için son haftalarını iyi kullanması gerektiğini öne sürdü.

Bu ‘acil eylem’in Musk’la yapılan ABD sözleşmelerinin sonlandırılması, Hükümet Verimliliği Bakanlığı girişimini engellemek için davalar açılması ve onun işlemlerine yönelik federal soruşturmalar başlatılmasını içerebileceğini söyledi.

Abramson şöyle konuştu:

“Eğer hiçbir eylemde bulunulmazsa -ve hiçbir eylemde bulunulmayacağından şüpheleniyorum- bu adamın büyüyen deliliğinin faturası sadece kendisine veya onu destekleyenlere değil, aynı zamanda bu tür acil ve bilgilendirici uyarıları görmezden gelenlere de kesilecek.“