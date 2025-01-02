Britanyalı vekiller, aşırı sağı savunan Elon Musk’a tepkili

Tesla ve X’in sahibi Elon Musk’ın, Britanya’da cezaevindeki aşırı sağcı lider Tommy Robinson’ın serbest kalması için yaptığı çağrıya ülkedeki milletvekilleri tepkili.

Elon Musk. Fotoğraf: X

Ülkedeki aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Ligi’nin kurucusu Robinson, 2021’de 16 yaşındaki Suriyeli bir sığınmacının okulundaki kız öğrencileri taciz ettiği iddiasını ortaya atmış, sonrasında bu iddialar iftira olarak değerlendirilmişti.

100 bin sterlin (4,5 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum edilen Robinson, mahkeme hükümlerine uymadığı için Ekim 2024’te 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Elon Musk, X hesabındaki paylaşımında “Tommy Robinson gerçeği söylediği için neden hücrede tutuluyor? O serbest bırakılmalı ve bu faciayı örtbas edenler onun yerine o hücrede olmalı” dedi.

Robinson’a destek mesajlarına da yorum yapan Musk’ın paylaşımına Britanyalı milletvekilleri tepki gösterdi.

İşçi Partili Stella Creasy, “Musk, sadece Robinson’a değil aynı zamanda Almanya’da Almanya için Alternatif Partisine (AfD) destek vererek demokrasi için ne kadar büyük bir problem olduğunu gösteriyor” dedi.

Liberal Demokrat Partili Danny Chambers ise “Kendi sosyal medya platformu bulunan bir milyarderin aşırı sağı desteklemesi gerçekten endişe verici” dedi.

İşçi Partisinden ismini vermek istemeyen bir milletvekiliyse “Toplulukların bir araya gelip birlikte çalışacağı zamanda etkili bir isim çıkıp ayrılık tohumları ekiyor ve nefreti yayıyor” yorumunu yaptı.

Elon Musk, Almanya’da da aşırı sağcı AfD’yi desteklediği için eleştiriliyor.

Musk, X’te aşırı sağcı parti AfD’yi överek, “Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir” demişti. Sonrasında da Almanya’daki bir gazetede makale yayınlamış, burada AfD’yi ‘Almanya için son umut kıvılcımı’ olarak nitelendirmişti.