Electronic Arts, yüzlerce kişiyi işten çıkartıyor

Electronic Arts (EA), iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sını işten çıkaracağını ve ofisini küçülteceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

EA, işten çıkarma yapan ilk büyük video oyunu şirketi oldu.

Geçen yılın mart ayı sonunda yaklaşık 12 bin 900 çalışanı olan EA’nin yeniden yapılandırmayla ilgili olarak 170-200 milyon dolar arasında para ödemesi bekleniyor.

İşten çıkartılması beklenen kişi sayısı yaklaşık 800.

İşten çıkarma dalgası

Pandemi sırasında çalışan sayılarını yükselten teknoloji şirketleri, gelecekteki mali belirsizlikle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlarını işten çıkarıyor.

Facebook ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, geçen kasımda şirketin dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkaracağını söylemişti. Bu oranın 11 binden fazla çalışana denk geldiği tahmin ediliyor.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası.

Microsoft da iki ay önce de çalışanlarının yüzde 5’ini (yaklaşık 11 bin kişi) işten çıkartacağını duyurmuştu.

Meta’nın ayrıca martta da binlerce kişiyi işten çıkartacağı bildirilmişti.

2023’ün ilk iki ayındaysa teknoloji şirketlerinde çalışan 63 bin kişi işten çıkartıldı.