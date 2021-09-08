El Salvador’da Bitcoin protestoları

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da yürürlüğe giren Bitcoin yasası, başkent San Salvador’da protesto edildi. Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, caddeleri kapatarak lastikleri ateşe verdi.

Fotoğraf: Reuters

Para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador’da, Bitcoin dün yasal olarak tedavüle girmişti.

Ülkede ayrıca işletmelerin Bitcoin’i kabul etmesi, şirketler ve vatandaşların vergi ödemelerini dahi kripto parayla yapabilmesinin önünü açıldı.

Ancak protestocular, söz konusu adımın Latin Amerika’nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’da ekonomik istikrarsızlığı daha da derinleştireceği görüşünde.

Muhalif siyasiler de protestocuları destekleyerek Bitcoin’de dün yaşanan düşüşün El Salvador’a 3 milyon dolar kaybettirdiğini savundu.

Bitcoin dün 52 bin 900 dolarlı seviyelerden kısa süre içinde 43 bin doların altına inmiş ve gün kapanışını da 46 bin dolardan yapmıştı.

More than a thousand people marched in El Salvador's capital to protest the adoption of bitcoin as legal tender, amid a bumpy initial rollout of systems to support the digital currency https://t.co/OBCJ8EjyTl pic.twitter.com/Wl8FA0mALa — Reuters (@Reuters) September 8, 2021

Ülkedeki muhalif siyasilerden Johnny Wright Sol, Bitcoin’in ulusal para birimi olmaya uygun olmadığını ve söz konusu geçişin aceleye getirildiğini dile getirdi.

Sol şunları söyledi: “Bitcoin yasası neredeyse hiç tartışma olmadan Kongre’de onaylandı. Geçmesi sadece beş saat sürdü. Kripto para birimi veya Bitcoin düşmanı değiliz ancak işletmelerin ödemede Bitcoin’i kabul etme zorunluğu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Devlet bu ödemeleri destekliyor ve riski üstleniyor ama günün sonunda bu para biz vergi mükelleflerinden çıkıyor.”

Protestolara ve muhalefetin baskısına rağmen geri adım atmayan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ise “Geçmişin paradigmalarını kırmalıyız. El Salvador, birinci dünyaya doğru ilerleme hakkına sahip” dedi.

El Salvador, Dünya Bankası’ndan Bitcoin’i ekonomisine entegre etme konusunda yardım talep etmişti. Şeffaflık noktasında endişelerini dile getiren Dünya Bankası ise El Savador’un talebini reddetmişti.

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