Ekrem İmamoğlu ‘pışık’ yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim” diyenlere seslendi: “Pışık derim.”

Fotoğraf: İBB

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Silivri Altyapı Yatırımları temel atma töreninde katılan İmamoğlu şöyle konuştu:

* Belediye başkanlarımız burada. Her bir arkadaşım, 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. İnsanlarının memnuniyeti ve mutluluğu için elinden gelenin en iyisini yapacak. Dayanışma içinde olacak. Hizmetleriyle beraber önümüzdeki genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok.

* Ben oturayım, ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın, biz iktidar olalım. Öyle yağma yok. Olmaz. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a, Mersin’den Trabzon’a her ilçe, her belde, her il, her büyükşehir, her örgüt üyesi, CHP’nin her bireyi, amasız, fakatsız, kol kola, omuz omuza, milletin beklediği, partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna, “Tam yol ileri” diyerek hizmet edecek. Bu kadar basit.

‘Pışık’ derim’

* “Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.” …‘Pışık’ derim ona ben. Öyle bir şey yok. Öyle yağma yok. Ne partili Ekrem’i yedirir, ne millet Ekrem’i yedirir. O kadar net.

* Bunun adı İstanbul’da Ekrem’dir, Silivri’de Bora’dır, Beylikdüzü’nde Mehmet’tir, fark etmiyor, Küçükçekmece’de Kemal’dir. Her bir arkadaşım, mevzusunu böyle alacak. Bu kardeşiniz öyle ele alıyor. Kendimi bir beldenin belediye başkanına ya da belde başkanına, ilçe başkanına ya da belediye başkanının yerine koyuyorum, Allah şahit, öyle çalışıyorum. Çünkü, millet için ve memleket için çalışıyorum.

‘Böyle çalışırsak…’

* Böyle çalışırsak meseleye milletçe bir bütün bakmanın ahlakını ve erdemini taşırsak, göreceksiniz; Suriye’deki derinleşen sorunu da biz çözeceğiz, bu memleketin ekonomik sorununu da biz çözeceğiz, bu memleketin kalkınma sorununu da biz çözeceğiz. Bu memleketin barışını da huzurunu da biz çözeceğiz. Bu memleketin yoksulluk sorununu da biz çözeceğiz, bu memleketin demokrasi, hak, hukuk, adalet sorunlarını da biz çözeceğiz. Buna hazırız.

* İşte tam da bu yoldan dönmeye hiç niyetimiz yok sevgili dostlarım. Onun için burada hizmet ediyoruz. Bugün Silivri’de temel atacağız, yarın Bağcılar’da, bir başka gün Şile’de, bir başka gün Pendik’te. Bizim için fark etmez. Yetmez; ülkemizin her yerinde, her noktasında, gücümüz yettikçe el vermeye, el tutmaya, sarılmaya ve kucaklaşmaya devam edeceğiz. Bu yönüyle, bu icraatçı ve halkçı belediyecilik anlayışımızın, aynı şekilde icraatçı, kamucu, halkçı, adaletli bir biçimde ülke yönetimine yansıması dileğiyle, bu güzel hizmetlerimiz Silivri’mize ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun.