İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni yıl dileklerini açıkladı: “Akıl, fikir ve mertlik istiyorum.”

Fotoğraf: İBB

İBB başkanı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) Fatih’te yaşanan su taşkınları ve altyapı sorunlarını çözecek projenin temelini attı. Ardından bir konuşma yaptı:

‘Küçümsemeye çalışanlar komik duruma düşüyor’

* Bizim bütün yaptıklarımızı küçümsemeye çalışanlar, açıkçası yok saymaya çalışanların komik duruma düştüğünü ifade edeyim. Biz beş yılı aşkın sürede yaklaşık 65,5 milyar liralık altyapı yatırımı yaptık. İstanbul’un altına 2 bin 650 kilometre atık su ve yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı döşedik. 98 derede 78,2 kilometre dere ıslah çalışması yaptık. 20,2 kilometre atık su ve yağmur suyu tüneli inşa ettik. 1096 kilometre içme suyu isale ve şebeke hattı yaptık. 20,6 kilometre içme suyu tüneli inşa ettik.

* Beş yılda yaptığımız dere ıslahı, atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları ve tüneller, Türkiye’yi en batısından en doğusuna, bir uçtan bir uca kat edebilecek kadar uzundur. İstanbul’un altyapı sorunlarının çözümü konusunda, hiçbir dönemde, iddia ediyoruz ki, bu kadar üstün bir çalışma performansı gösterilememiştir, çözüm üretilememiştir. Metro, yeşil alanlar konusunda da durum böyledir.

‘Hızımızı, gayretimizi, inancımızı gösteren bir slogan’

Biz israftan uzak, bereketi bol, tasarrufu bol bir bütçe arzusuyla çalışmalarımızı sürdürdük. Milletin parasını, doğrudan millete aktarmanın yol ve yöntemlerini hem güçlendiriyoruz hem kurumsallaştırıyoruz. İsrafı, ihmali tamamen tarihe gömerek; icraati, hizmeti, yatırımı ön planda tutan bir dönemi insanlarımızla buluşturuyoruz. Onun için bu yolculuğumuza “Tam yol ileri” çok yakışan, hızımızı, gayretimizi, inancımızı gösteren bir slogan.

‘Bizimle icraatta rekabet için mücadele edin’

Bizimle rekabet etme çabası içerisinde olan sevgili rakiplerimize diyoruz ki; bizimle rekabetinizde yön değiştirin. Bizimle rekabeti bizi engellemek veya başarısız göstermek, hatta dönem dönem siyasetin dışına atma çabasının ötesinde başka bir yere evirin. Bizimle icraatta rekabet için mücadele edin. Millete daha fazla hizmet etmek için mücadele edin. Bu bence daha mantıklı olur.

‘Akıl, fikir ve mertlik istiyorum 2025 yılından’

* Bu yeni yılda şunu dua ederek istiyorum ki sıhhat, sağlık, afiyet, bereket, mutluluk, huzur, adalet istiyorum. Ama bir yandan akıl, fikir ve mertlik istiyorum 2025 yılından. Bol bol mertlik istiyorum. Mertçe yarış daha keyifli olur. Birlikte çalışalım, birlikte konuşalım, birlikte düşünelim, birbirimizi uyaralım. Milletimizin daha iyi bir tercih yapması için, onlara o fırsatı birlikte verelim. Bu yıl umarım bu aklı görürüz, bu bakış açısını görürüz. En azından finansmanını, projesini hazır ettiğimiz projelerimiz için, yıllardır atmadığınız o imzaları atmanızı diliyoruz.

‘Hazine onayı gereken rakamları imzalayın’

2025’in ocak ayındayız. Yatırım planı onaylanacak, çıkacak. Yıllardır beklediğimiz önemli işlerimiz var. Anadolu Yakası’nın atık yakma tesisinden Beylikdüzü-Sefaköy-İncirli metro hattına kadar birçok işimizin imzası bekleniyor. Yine aylardır hatta yıllardır diyebileceğim, kaynağı hazır, tam da bugünün Türkiye’sinde ihtiyaç duyulacak; iki, üç yıl ödemesiz payı olan, yurt dışı finansmanı elde edilmiş rakamlara, sadece bakanlık imzası gerekiyor.

‘Hangi akılsa, vallahi millete ihanet ediyor’

* Bugünün durgun ekonomisinde, Türkiye’nin en fazla ihtiyacı olan şey. 2, 3 yıl ödemesiz bir paranın ülkeye girmesi, bir kurumun bunu bütçesinden harcamayıp, böyle bir kaynakla harcayıp iş yapan yüklenicisini aktarması, bugünün Türkiye’sinde önemli bir kazanım. Bunun imzalanmamasının arkasındaki siyasi irade hangi akılsa, vallahi millete ihanet ediyor.

‘Ekrem İmamoğlu da fani’

* Dediğim gibi hem yatırım planında imza bekleyen işlerimizi imzalayın lütfen hem bu tür finansmanımıza destek olacak olan, Hazine onayı gereken rakamları imzalayın. İşimizi daha hızlı yapalım ki İstanbul hızla kazansın. Burada şuna bakmayın yani; “Ekrem İmamoğlu’nun altında imzası var.” Ekrem İmamoğlu da fani, diğerleri de fani ama yapılan işler kalıcı. Lütfen kalıcı işlerin var olması konusundaki engelleri, başta zihninizden kaldırın, sonra elinizden onu unutun, kaldırın ve milletin lehine imzaları atın, diye buradan istirham ediyorum.