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Yaramazlara biraz batar!

İştiraklerin SGK borçları belediye bütçesinden kesilebilecek

Belediyeler ve bağlı kuruluşların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları mahalli idare paylarından (bütçe) kesilebilecek.

Fotoğraf: AA

Belediyelere yönelik ‘kreş engellemesi’nin yankıları sürerken, bu kez il özel idareleri ve belediyelerin SGK borçları için yeni Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete‘de yayınlandı.


Değişiklikle il özel idareleri, belediyeler ve bağlı oldukları kuruluşların vergi ile SGK borçları ilgili mahalli idare payından kesinti yapılarak tahsil edilebilecek.

Daha önce mahalli idarelerle bağlı kuruluşların vergi ve SGK borçları genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan alınabiliyordu.

İdarelere ait şirketlerin borçları bakanlar kurulu kararıyla kapsam dışında bırakılmıştı.

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