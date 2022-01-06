Eğitim bakanı: Kılıçdaroğlu’nu zincirle mi tutuyoruz?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmamasına ilişkin konuştu: “Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu’nu biz zincirle mi tutuyoruz?”

CHP lideri, tıpkı Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yaptığı gibi, kendisine randevu vermeyen MEB’in binasına gitmiş ancak içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu binaya gitmeden önce kapılara kilit vurulması dikkat çekmişti.

CNN TÜRK’te Hande Fırat’a konuşan Bakan Özer, özetle şunları söyledi:

* Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘Okulları kapatalım mı?’ herkes ‘Hayır’ diyor.

* Omicrona karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok.

* Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf.

* Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron’daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece iki-üç derslik var

* Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada beş gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Covid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belirli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar

* (Urfa’da okul müdürü ve il milli eğitim müdürne kızması) Şanlıurfa’da kamera önünde açıklama yoktu, birisi telefondan çekmiş. Cımbızlayarak servis etmişler. Oradaki öğrenciler çamurun, tozun toprağın içinde oynuyorlar. Biz oraya basketbol sahası yapabilir, rekreasyon olarak çok güzel hale getirebiliriz. Ben de orada kendimce bir tepki verdim.

* (Kılıçdaroğlu’nun MEB’e alınmaması) Danıştay’a yazdık, oradan da böyle bir karar olmadığı geldi. Siyasetin bu konu üzerinden bir sürece araçsallaştırılmasını ben yadırgadım, keşke hiç yaşanmasaydı. Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu’nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu’na özgü bir şey değil.