CHP liderinden MEB’deki ‘dürüst bürokratlar’a mesaj: Sabretsinler, az kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini binaya almayan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sert sözlerle yüklendi.

CHP lideri, tıpkı TÜİK’e yaptığı gibi, kendisine randevu vermeyen MEB’in binasına gitmiş ancak içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu binaya gitmeden önce kapılara kilit vurulması dikkat çekmişti.

Twitter hesabından bakanlık “MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi” diyen CHP lideri, bunun beklenen bir sonuç olduğunu dile getirdi.

“Ne diyecek? ‘Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim’ mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, torpilin her yere sirayet ettiğini belirtti, ‘devlet kurumlarının kanserin son safhasında olduğunu’ savundu.

CHP lideri şunları yazdı: “Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı.

Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz.”