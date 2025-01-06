Edirne’de Hindistan vatandaşını kaçırıp fidye isteyen üç Pakistanlıya 15’er yıl hapis

Edirne’de geçen yıl önce Hindistan vatandaşını kaçırıp ailesinden fidye isteyen üç Pakistanlıya 15’er yıl hapis cezası verildi.

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Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya Pakistan uyruklu tutuklu sanıklar B.N, F.T. ve E.İ.’yle sanık avukatı katıldı.

Hindistan vatandaşı A.K.R. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, sadece yurt dışına kaçmak istediklerini ileri sürdü.

Mahkeme, üç sanığa ‘yol kesme suretiyle silahla birden fazla kişi yağma’ ve ‘cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 15’er yıl hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

18 Mayıs 2024’te Edirne’de iş vaadiyle kandırdıkları Hindistan vatandaşını alıkoyan ve ailesinden 500 bin rupi (yaklaşık 206 bin 143 lira) fidye isteyen üç Pakistanlı ve şüphelilere evini kiralayan Türk vatandaşı M.K.yı polis yakalanmıştı.

Hindistan uyruklu A.K.R. de kurtarılmıştı.

Gözaltına alınan üç zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilere evini kiralayan ev sahibiyse serbest bırakılmıştı.