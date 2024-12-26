Edirne'de valilik öğrencilerin okula gitmesi için ev ev geziyor

Edirne’de Vali Yunus Sezer öğrencilerin okula gitmesi için “Devamsızlık takip ekipleri kurduk, mahalle mahalle, ev ev geziyoruz” dedi.
Sezer, öğrencilerin devamsızlığını azaltmak için başlatılan çalışmaların başarıyla sürdüğünü söyledi.
Vatandaşlarla bir araya gelen Sezer şunları söyledi:
* Devamsızlık takip ekipleri kurduk, mahalle mahalle, ev ev geziyoruz. 1300’e yakın devamsız, hiç okula gelmeyen öğrencimiz vardı. Bu sayı şu anda 30’lara düşmüş durumda.
* Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Sokakta olduklarında her türlü istemediğimiz olumsuzluklara karışırlar. Onun için çocuklarımıza sahip çıkacağız.
* Muhtarlıklarımıza destek vererek mahalle kulüpleri kurduruyoruz, her türlü desteği veriyoruz.
* Merkez ve ilçelerde 9 bin 500 çocuğumuzu spora başlattık. Çocukların formasından ayakkabısına kadar her şeyini alıyoruz.
* Okuldan alıp spor salonlarına getiriyoruz, sporlarını yapıp yemek yedikten sonra evlerine götürüyoruz.