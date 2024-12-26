Edirne'de valilik öğrencilerin okula gitmesi için ev ev geziyor

Edirne’de Vali Yunus Sezer öğrencilerin okula gitmesi için “Devamsızlık takip ekipleri kurduk, mahalle mahalle, ev ev geziyoruz” dedi.

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Sezer, öğrencilerin devamsızlığını azaltmak için başlatılan çalışmaların başarıyla sürdüğünü söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Sezer şunları söyledi:

* Devamsızlık takip ekipleri kurduk, mahalle mahalle, ev ev geziyoruz. 1300’e yakın devamsız, hiç okula gelmeyen öğrencimiz vardı. Bu sayı şu anda 30’lara düşmüş durumda.

* Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Sokakta olduklarında her türlü istemediğimiz olumsuzluklara karışırlar. Onun için çocuklarımıza sahip çıkacağız.

* Muhtarlıklarımıza destek vererek mahalle kulüpleri kurduruyoruz, her türlü desteği veriyoruz.

* Merkez ve ilçelerde 9 bin 500 çocuğumuzu spora başlattık. Çocukların formasından ayakkabısına kadar her şeyini alıyoruz.

* Okuldan alıp spor salonlarına getiriyoruz, sporlarını yapıp yemek yedikten sonra evlerine götürüyoruz.