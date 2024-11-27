Yakın zamana kadar cezaeviydi: Mahmudiye Kışlası kültür merkezi oluyor

Edirne’de 2’nci Mahmut döneminde yaptırılan Mahmudiye Kışlası kültür merkezi haline getirilecek.

Edirne’de 2’nci Mahmut döneminde yaptırılan Mahmudiye Kışlası. Fotoğraflar: AA

Kışla vasfının ardından uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan yapının Adalet Bakanlığı’ndan Milli Saraylar Başkanlığı’na devri sonrasında dönüşümü için hazırlıklara başlandı.

Edirne Sarayı kompleksi içerisindeki 25 bin metre kapalı alana sahip asırlık yapının restorasyonunun kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Edirne’ye önemli bir eser kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yıldız, şöyle konuştu:

“Edirne Sarayı kompleksi içerisinde 1826’da yapılan Mahmudiye Kışlası ve yine 19’uncu yüzyılın sonlarında 2’nci Abdülhamit döneminde yapılmış Süvari Kışlası bulunuyor.

Özellikle Mahmudiye Kışlası çok önemli bir eser. İstanbul’daki Selimiye, Rahmi ve Davutpaşa kışlaları gibi yeniçerilerin tarihten çekilmesinin ardından 2’nci Mahmut’un emriyle yapılmış Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası.

Günümüze beşte ikisi ulaşmış durumda. Yakın bir zamana kadar hapishane olarak kullanılıyordu. Onun tahliye süreçlerini Adalet Bakanlığı’mızla gerçekleştirdik.

Restorasyon projesiyle ilgili bilim kurulumuz son çalışmalarını yapıyor. Tamamlandığında Edirne’ye 25 bin metrekare kapalı alanı olan, özellikle hassas taşınabilir eserleri sergileyeceğimiz, bünyesinde konferans salonu, kütüphane ve Milli Saraylar Araştırma Merkezi’nin yer alacağı çok kapsamlı bir kültür merkezi olarak hayata geçecek.“

Mahmudiye Kışlası

‘Piyade’ ya da ‘Yanık’ kışla olarak anılan Mahmudiye Kışlası 1826’da 2’nci Mahmut döneminde yapıldı.

Kışla geçirdiği yangınlar nedeniyle ‘Yanık Kışla’ olarak anılmaya başlandı. 1915’de adı Müşir İbrahim Paşazade Nurettin Paşa tarafından Mahmudiye Kışlası olarak değiştirildi.

Askeri okul olarak bir süre kullanılan kışla binası uzun yıllar cezaevi olarak kullanıldı.